Omaggio da pelle d’oca a Maradona | succederà sabato a Fuorigrotta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) I tifosi del Napoli sono pronti ad omaggiare con un gesto da brividi l’idolo di casa Diego Armando. L’iniziativa è mozzafiato. Stanno per volgere al termine le due settimane burrascose vissute all’ombra del Vesuvio, e rese alquanto pesanti dalla sconfitta patita dal Napoli contro l’Empoli. Lo 0-1 targato Kovalenko, e costato la panchina all’ormai ex tecnico Rudi Garcia, ha infatti scombussolato notevolmente i piani dei partenopei, costretti a rifugiarsi tra le braccia dell’ex Mazzarri dopo appena 12 giornate. Un evento che ha destato non poco scalpore in quel di Napoli, dove l’allenatore toscano ha avuto ben 12 giorni per conoscere la squadra e per prepararla ai prossimi impegni. Giorni che stanno però per scadere, dato che si avvicinano sempre più le ore 18 di25 novembre. Tale data sarà infatti lo scenario in cui il Gewiss Stadium ...