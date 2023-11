Olanda | vince l' estrema destra di Gert Wilders | “Adesso non possono più ignorarci”

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 22 novembre 2023) "Non potranno più": con queste parole, esultando all’uscita dei primi exit poll, lo storico leader dell’olandese,, esulta al risultato delle elezioni tenutesi oggi nei Paesi Bassi. Il Partito per la Libertà (PVV) di Geertè in testa negli exit poll condotti dall’agenzia di ricerca Ipsos e, secondo l’aggiornamento delle 21:30; si ritrova con...