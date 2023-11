Olanda | seggi aperti per le elezioni legislative

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Si sonoalle 7:30 iinper le. Si vota fino alle 21 per eleggere il successore del primo ministro Mark Rutte, che dopo 13 anni lascia la guida dal Paese. Un voto dall'esito imprevedibile: i sondaggi hanno mostrato il testa a testa fra quattro partiti, incluso quello di estrema destra del leader xenofobo Geert Wilders. Tra i favoriti Dilan Yesilgoz, 46 anni, di etnia curda e figlia di rifugiati turchi, leader del partito liberal-conservatore di Rutte, il Partito popolare per la libertà e la democrazia VVD. In corsa anche Frans Timmermans, 62 anni, a capo di una colazione di sinistra tra il Partito del lavoro (PvdA, aderente al Pse europeo) e la Sinistra verde (GroenLinks, in Europa del gruppo Verdi/Ale) e Pieter Omtzigt, 49 anni, che lo scorso agosto ha fondato ...