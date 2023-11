Olanda oggi al voto | corsa serrata tra 4 partiti

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) –alper le elezioni parlamentari. Latra le prime quattro forze politiche del Paese si annuncia estremamente, tanto che secondo gli ultimi sondaggi il distacco tra la prima e l’ultima sarebbe di 4-5 punti percentuali. Al momento sarebbe un testa a testa tra i populisti di destra del Partito per le Libertà (Pvv) di Geert Wilders e l’Alleanza di sinistra, sinistra verde e laburisti, di Frans Timmermans, entrambi al 18% secondo l’ultimo sondaggio di I&O, tallonati dal Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (Vvd) del premier uscente Mark Rutte, fermo al 17% e dai centristi del Nuovo Contratto Sociale (Nsc), al 14%. Come da prassi per le elezioni parlamentari olandesi, è assai probabile un seguito di lunghe trattative per formare una coalizione ...