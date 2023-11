Olanda oggi al voto | corsa serrata tra 4 partiti

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Wilders in ascesa. Diversi i temi al centro della campagna elettorale, su tutti immigrazione, crisi immobiliare e transizione ecologicaalper le elezioni parlamentari. Latra le prime quattro forze politiche del Paese si annuncia estremamente, tanto che secondo gli ultimi sondaggi il distacco tra la prima e l’ultima sarebbe di 4-5 punti percentuali. Al momento sarebbe un testa a testa tra i populisti di destra del Partito per le Libertà (Pvv) di Geert Wilders e l’Alleanza di sinistra, sinistra verde e laburisti, di Frans Timmermans, entrambi al 18% secondo l’ultimo sondaggio di I&O, tallonati dal Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (Vvd) del premier uscente Mark Rutte, fermo al 17% e dai centristi del Nuovo Contratto Sociale (Nsc), al 14%. Come da ...