Olanda | l’estrema destra di Wilders è primo partito | «Ora nessuno può ignorarci | governeremo»

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Seggi chiusi in, dove oggi – mercoledì 22 novembre – si è votato per eleggere il successore di Mark Rutte, al potere da 13 anni. Ilexit poll dell’agenzia Ipsos dà in netto vantaggio ildi estremaguidato da Geert, che otterrebbe 35 seggi su 150: «Il Pvv non può più essere ignorato.», ha esultato. Al secondo posto c’è l’alleanza tra verdi e laburisti guidata dall’ex vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans con 26 seggi. Seguono gli altri due principali candidati: la liberale Dilan Ye?ilgöz-Zegerius (23 seggi) e il centrista Pieter Omtzigt (20 seggi). I risultati definitivi sono attesi in serata e potrebbero essere diversi da quelli diffusi finora. A rendere particolarmente imprevedibili queste elezioni contribuisce il ...