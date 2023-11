“Oh | guardate Mirko e Perla” Gli ex cedono | il momento intimo è sotto l’occhio del Grande Fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’arrivo diVatiero alha fatto vacillare le certezze diBrunetti. I due ex fidanzati si sono lasciati durante Temptation Island e il giovane di Rieti è uscito dal villaggio insieme alla single Greta Rossetti. Tra i due le cose sembravano andare per il meglio, ma qualche mese dopo sono saltate fuori diversi gossip su una crisi di coppia scatenata proprio a causa diVatiero. In queste settimane alBrunetti si è professato innamorato di Greta Rossetti, ma l’ingresso nella casa dilo ha fatto riflettere e parlando con Angelica e Anita si è lasciato andare a una confessione che non avrà fatto piacere all’ex single di Temptation Island: “Noi all’inizio nel programma abbiamo ...