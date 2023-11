Oggi 22 novembre | Santa Cecilia Patrona dei musicisti per un episodio della sua vita

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Martire dei primi secoli,sarà guidata da una musica celestiale, a prendere importantissima sceltasua. Nonostante la lacunosità delle informazioni relative a molti santisua epocaè stata confermata all’interno del Martirologio Romano e dove viene ricordata come vergine e martire. Uccisa per la sua fede in L'articolo proviene da La Luce di Maria.