Obbligo di whistleblowing | cosa significa e cosa cambia per i lavoratori

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Di colpo si parla diin ambito aziendale ed è necessario spiegare per bene disi tratti. Ciò perché dal 17 dicembre sarà obbligatorio adeguarsi per le aziende private con più di 50 dipendenti. Il termine inglese non aiuta di certo la comprensione, anche se gli amanti del genere spionaggio potrebbero sarebbe disi tratti. Partiamo dunque dalla traduzione letterale: soffiata/segnalazione.È facile spiegaresi intenda perin ambito aziendale. Si tratta di una segnalazione, rigorosamente anonima, che un dipendente effettua in relazione a eventuali illeciti. Una denuncia priva di responsabilità connessa a comportamenti non corretti sul posto di lavoro, ...