(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo il problema dell’angle con la cocaina con James Mitchell che aveva messo in dubbio l’approdo disu CW, sembra che lo show settimanale della NWA siato silenziosamente sul network, solamente nella sezione ondella loro app. Questa firma tanto attesa, dunque, sarebbe effettivamente arrivataquando accaduto durante il PPV Samhain el’accordo CW–WWE per la trasmissione di NXT a partire da ottobre 2024. Al momento in cui stiamo scrivendo questa news è disponibile solamente la quindicesima stagione dello show NWA,Billy Corgan, proprietario della promotion, abbia più volte ribadito di aver ben due accordi siglati con CW Network. Possono tirare dunque un sospiro di sollievo i fan della federazione, che dovranno attendere ...

NWA: Powerr approda su CW nonostante NXT, ma solo on demand. I dettagli Zona Wrestling

Eight episodes of NWA Power added to The CW streaming app WON/F4W

Deputy Ruler of Abu Dhabi Inaugurates World's Largest Single-Site Solar Power Plant Ahead of COP28

ABU DHABI, UAE, Nov. 17, 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, and its partners Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), EDF Renewables and JinkoPower, together with pro ...

Citi declassa Plug Power, il titolo crolla del 7,1% per problemi di liquidità

Sono state sollevate preoccupazioni sulla sostenibilità, poiché si stima che l'azienda avrà bisogno di circa 500 milioni di dollari entro i prossimi sei mesi. Questa pressione finanziaria ha ...