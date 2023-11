Non pretendo che qualcuno mi creda | finale spiegato News sequel

Leggi su latuafonte

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dal 22 novembre 2023 è disponibile su Netflix Nonchemi. Si tratta del nuovo thriller tratto dall’omonimo romanzo di Juan Pavlo Villalobos. La pellicola è diretta da Fernando Frias de la Parra e racconta la storia di Juan Pablo, un ragazzo che arriva a Barcellona con la fidanzata Valentina per ottenere un dottorato in letteratura. Il protagonista è interpretato da Darío Yazbek e resta coinvolto in una cospirazione criminale. La disavventura lo porta a scrivere un romanzo. Ma vediamo ora insieme il riassunto del film thriller e come finisce. Nonchemi: riassunto della trama Leggi anche: Rustin film: storia vera, cos’è successo a Bayard eLeggi anche: Scivolando sulla neve come ...