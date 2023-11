Non è più solo cosa loro Meloni | vittoria in Europa | lo schiaffo alla sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023)vigilia della prima “pagella” di Bruxelles sui documenti di Bilancio dei Paesi dell'area euro, l'Italia ha incassato una prima, confortante, notizia dCommissione Ue: l'estensione, fino a giugno 2024, delle misure del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato. Che significa, in questa congiuntura economica delicata, ossigeno in più per imprese e lavoratori. Una decisione accolta con grande soddisfazione da Giorgia, dato che l'esecutivo europeo ha assecondato così la richiesta – portata avanti prima di tutto proprio dal governo di Roma – «di consentire una fase di uscita graduale e sostenibile dalle misure di sostegno adottate dal governo negli scorsi mesi». Un'estensione, questo è ciò che la premier ha condiviso nella nota, che consentirà all'Italia «di continuare a sostenere aziende e lavoratori, ...