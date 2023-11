“Non chiuderti” | “Impara a disinnescare” | in 20 passi la lezione concretissima sull’amore nel nuovo libro-manifesto di Papa Francesco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La rivoluzione e lo scandalo di parlare d’amore proprio mentre ogni grancassa vorrebbe far risuonare solamente il barbaro, e autolesionistico, discorso dell’odio. Si intitola Ti voglio bene (Per una gioia condivisa), ildiche esce oggi in tutte le librerie. Pubblicato da Libreria Pienogiorno (288 pagg., 16,90 euro) in collaborazione con Libreria Editrice Vaticana, il volume rappresenta ildel Pontefice su quello che è, in tutte le sue declinazioni, il tema cruciale del suo magistero e dell’esistenza. “Non una fantasia zuccherosa, una telenovela sempre col sottofondo di violini – scrive– ma, al contrario, un’esperienza estremamente concreta, a volte rischiosa. Un cammino esigente, che tuttavia conduce a una meta certa: quella di una vita ...