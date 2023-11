Noi siamo leggenda | quante puntate sono per la serie

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Noiè divisa in 12della durata di 50 minuti circa l’una: lava in onda su Rai 2 in prima serata da mercoledì 22 novembre per cinque settimane, con doppio episodio per ogni serata, e poi sarà disponibile nel catalogo di Prime Video. I protagonisti delladei giovani ragazzi romani che si trovano a vivere ai margini della società, ma che riscoprono in loro dei superpoteri molto particolari. Questi poteri legano i protagonisti a un universo parallelo dove ognuno di esso è legato a una caratteristica propria dell’adolescenza, ma capiranno presto che non c’è nessun potere che gli permetterà di “diventare grandi”. Il pubblico è molto incuriosito dalla proposta anche perchédiversi i legami con lacult Mare ...