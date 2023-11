Noi siamo leggenda | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023)sono previste per Noi? La serie è un teen drama fantasy che racconta la storia di cinque tra ragazze e ragazzi con altrettanti superpoteri. La serie, in onda su Rai 2 da mercoledì 22 novembre 2023, è composta da sei, in onda in prima serata e in prima visione alle 21.20. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi, che sono dunque 12. La serie terminerà, salvo cambi di programmazione, il 27 dicembre. Gli episodi saranno disponibili anche sulla piattaforma Rai Play e, a partire dal giorno successivo, saranno disponibili su Amazon Prime Video. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 22 novembre 2023 Seconda puntata: 29 novembre 2023 Terza puntata: 6 dicembre 2023 Quarta puntata: 13 dicembre 2023 Quinta puntata: 20 dicembre 2023 Sesta puntata: 27 dicembre ...