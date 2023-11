Noi siamo leggenda | la recensione dei primi episodi | un nuovo fenomeno di Rai Fiction?

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ladi Noi, ilteen drama a tinte fantasy con Claudia Pandolfi, Lino Guanciale e Antonia Liskova accanto a un ricco cast di giovani attori, da Nicolas Maupas a Giacomo Giorgio. Dal 22 novembre su Rai 2 e RaiPlay, e dal 23 su Prime Video. Se dovessimo scommettere su una produzione seriale di quest'ultimo periodo immaginandone l'attenzione, l'accoglienza e il successo, questa sarebbe Noi, che arriva su Rai 2 e RaiPlay dal 22 novembre per passare subito, a mezzanotte e quindi dal 23, su Prime Video. Il motivo, o meglio i motivi, sono semplici: prima di tutto abbiamo ancora negli occhi il bagno di folla di Lucca Comics and Games, che ha reso difficile per il cast raggiungerci per l'attività stampa e le interviste che abbiamo avuto modo di fare; ...

Regolamento imballaggi, primo via libera Ue. Riuso: deroga per chi ricicla

'Non è passato però un emendamento, daproposto, per escludere del tutto le nazioni che superano l'85% di riciclo dall'obbligo di riuso, per questo motivo ciopposti al testo finale' , ha ...

Con ''Noi siamo leggenda'' la scoperta del superpotere dell'adolescenza Rai Storia

Noi siamo leggenda: trama cast prima puntata nuova serie | Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Calcio: Sogliano"Verona in un momento difficile,con Lecce servono punti"

'Avanti con Baroni, ma devono arrivare i risultati', dice il ds dell'Hellas VERONA (ITALPRESS) - 'Non stiamo attraversando un momento molto ...

Migranti. Don Pagniello: “Accordo Italia-Albania è ammissione di fallimento, sposta il problema ma non lo risolve”

Il governo italiano ha fatto dietrofront e deciso di sottoporre al Parlamento un ddl di ratifica del protocollo per costruire e finanziare centri di accoglienza per migranti in Albania. Secondo il dir ...