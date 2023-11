Noi siamo leggenda | il cast della serie su Rai 2

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) . Attori e personaggi, protagonisti Noiè lain onda su Rai 2 in prima visione a partire dal 22 novembre 2023, e composta da sei puntate. Nelgrandi attori amati dal pubblico, come Valentina Romani, Nicolas Maupas e Giacomo Giorgio, proveniente da Mare fuori, Beatrice Vendramin ha recitato in Non Dirlo al Mio Capo e ne L’Isola di Pietro; Sofya Gershevich ha recitato in “È stata la mano di Dio”. Tra iladulto, invece, numerosi i volti noti e apprezzati dal pubblico, tra cui Claudia Pandolfi, Lino Guanciale, Gaetano Bruno, Antonia Liskova, Ettore Bassi e Antonio Gerardi. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati. Emanuele Di Stefano è Massimo, il primo a scoprire di avere un potere; Margherita Aresti è Viola, amico di Massimo, per cui lui ha una ...