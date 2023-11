Noi siamo leggenda | esplosione di poteri e segreti rivelati! Cosa succede stasera su Rai2? Scopri le anticipazioni imperdibili

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Immaginate un universo in cui i personaggi ordinari scopronostraordinari e le loro vite sono sconvolte. Questo è il mondo di "Noi", la nuova serie TV diche sta conquistando il cuore degli spettatori. Ma riuscirà ad eguagliare il successo del suo predecessore, il cult "Mare Fuori"? Iniziamo il nostro viaggio nel mondo di "Noi". La prima puntata: un turbinio di emozioni La serie si apre con un evento tragico: la morte della madre di Massimo. Da questo momento, la vita di Massimo prende una piega inaspettata. Si ritrova are di possederestraordinari e a trasferirsi dalla zia, una figura con cui non ha mai avuto un legame. Ma non è tutto grigio per Massimo, trova sostegno in persone inaspettate ...