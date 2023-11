' Noi E | alle 21 30 su Rai | ospiti e anticipazioni di mercoledì 22 novembre

Nella beauty routine della star di The Queen - 78 anni - conta moltissimo l'allenamento mentale. Il suo motto è "non abbiamo bisogno di essere belle - abbiamo bisogno di avere fiducia in noi stesse". Ciò detto anche lei ogni tanto ha bisogno di un piccolo aiutino - anzi due - per elevare lo spirito e avere un portamento da diva