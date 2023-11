Nightmare Before Christmas | Tim Burton rifiuta l' idea di un reboot | Giù le mani dalla mia proprietà

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Timnon vuole sequel odel suodel 1993. Durante un'intervista con Empire in occasione del 30° anniversario di, Timsi è detto fortemente contrario alla possibilità che si realizzi un sequel o undel suo cult movie. "Per me il film è molto importante. Ho fatto dei sequel come nel caso di Beetlejuice - Spiritello porcello, ho realizzato dei, ho fatto tutte queste cose, giusto? Non voglio che ciò accada con. È bello che la gente sia interessata a possibili rivisitazioni, ma io non lo sono. Mi sento come un vecchio proprietario terriero che ...

Tim Burton è assolutamente contrario a realizzare un sequel di Nightmare Before Christmas

Nell'epoca dei revival e dei reboot, c'è chi spera in un sequel del filmChristmas di Henry Selick. Tuttavia Tim Burton , ideatore della storia e dei personaggi, ha dichiarato di essere fortemente contrario all'idea. OraChristmas è ...

