Nicola Zingaretti all’Aquila | “Diritto allo studio | diritto al futuro”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’AQUILA – Venerdì 24 novembredalle 17.30, presso la sede della Cgil in via Saragat, si svolgerà l’incontro “al”, organizzato dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici abruzzesi. Interverranno Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione per il Patto per l’Abruzzo, e, deputato del Pd, già Presidente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:elogia l’Europa: “Senza di lei non ce l’avremmo fatta” Lavoro di qualità in edilizia nel Lazio,firma protocollo Intervista a ...