Nettuno Ferisce la moglie con un pezzo di vetro | arrestato marito violento

(Di mercoledì 22 novembre 2023), 22 novembre 2023 – I Carabinieri della Stazione dihannoin flagranza un 48enne nigeriano, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La scorsa notte, una donna di 44 anni di origini nigeriane si è presentata presso la stazione dicon una vistosa ferita da taglio al braccio destro. Veniva immediatamente soccorsa dai militari, che successivamente richiedevano l’intervento del 118; la donna dichiarava ai Carabinieri di aver subito un’aggressione da parte del, a seguito di una lite scaturita per futili motivi: l’uomo dapprima l’aggrediva verbalmente e successivamente, dopo aver infranto accidentalmente una finestra, utilizzava undiper cagionarle delle ...

Nettuno. Ferisce la moglie con un pezzo di vetro: arrestato marito ... Il Faro online

Aggredisce la moglie con un pezzo di vetro e la ferisce al braccio: arrestato 48enne a Nettuno Agenzia Nova

Rompe il vetro di una finestra e ferisce la compagna: arrestato

Tragedia sfiorata alle porte di Roma, dove un 48enne ha ferito la compagna con il vetro di una finestra rotta, facendola finire in ospedale ...

Nettuno, aggredita dal marito dopo la lite: 44enne ‘sfregiata’ al braccio con un vetro

Violenza sulle donne e violenza domestica, donna aggredita a Nettuno dal marito in casa dopo la lite per futili motivi. La vittima, ferita al braccio, si è rifugiata in Caserma dai Carabinieri. Sono s ...