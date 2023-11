Nettuno | aggredita dal marito dopo la lite | 44enne ‘sfregiata’ al braccio con un vetro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Violenza sulle donne e violenza domestica, donnadalin casalaper futili motivi. La vittima, ferita al, si è rifugiata in Caserma dai Carabinieri. Sono stati i Carabinieri della Stazione diad arrestare in flagranza un 48enne nigeriano, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Carabinieri– ilcorrieredellacitta.com Violenza domestica aLa scorsa notte, una donna di 44 anni di origini nigeriane si è presentata presso la Stazione dicon una vistosa ferita da taglio aldestro. Veniva immediatamente soccorsa dai militari, che successivamente richiedevano l’intervento ...