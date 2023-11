Nel weekend arriva il grande freddo | ma in settimana si toccano ancora i 16°

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nei prossimi giorni la Lombardia sarà interessata dalla temporanea espansione del bordo più orientale del campo di alta pressione presente coi suoi massimi pressori in Atlantico. La tendenza è ad un generale calo delle temperature, accompagnato da venti di fohn specie nella giornata di sabato per la discesa di un veloce nucleo di aria artica dal nord Europa che lambirà la nostra regione nel fine. Le previsioni meteo di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 22 novembre 2023 Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione salvo il transito di velature nel corso del pomeriggio a partire dai settori Alpini e Prealpini. Durante la notte e primo mattino foschie o locali banchi di nebbia sui settori di bassa pianura. Temperature: Minime in diminuzione con valori compresi tra 2°C e 5°C, qualche grado in più nei grandi ...