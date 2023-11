NBA | LeBron James scrive un altro record | è il primo giocatore della storia a segnare 39 000 punti VIDEO

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Serata perfetta per, sia a livello personale che di squadra. I suoi Los Angeles Lakers hanno infatti sconfitto comodamente gli Utah Jazz, qualificandosi aritmeticamente per i quarti di finale del torneo di metà stagione in NBA. Lui invece ha stabilito l’ennesimo primato, diventando ildi sempre a tagliare il traguardo dei 39.000segnati in NBA. Decisiva la tripla segnata nelquarto del match: di seguito il. With this triplehas now scored 39,000 points in his NBA career NBA In-Season TournamentWest Group A action on TNT pic.twitter.com/xfRaMOE1f7 — NBA (@NBA) November 22, 2023 SportFace.

