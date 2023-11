NBA 2023 2024 | i Lakers non tradiscono Sconfitta a sorpresa per Philadelphia | si rivede Fontecchio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La fase a gironi del torneo di metà stagione di NBAè quasi finita e ci sono già alcuni verdetti. Con un bilancio perfetto di 4 vittorie e 0 sconfitte, i Los Angelessono approdati aritmeticamente alla fase a eliminazione diretta. Decisivo il successo per 131-99 ai danni degli Utah Jazz. Sugli scudi Anthony Davis con 26 punti e 16 rimbalzi, mentre LeBron James si è fermato a 17 ma ha stabilito un nuovo record, diventando il primo giocatore della storia a superare quota 39mila punti segnati. Buone notizie anche per Simone, che ha trascorso sul parquet ben 27 minuti, mettendo a referto 11 punti e 4 rimbalzi. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Vittoria inutile per i Phoenix Suns, che hanno superato i Portland Trail Blazers per 120-107 nel segno di un Kevin Durant da 31 punti, salvo chiudere ...