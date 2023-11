Nas arriva in Italia | unica data al Locus Festival

Leggi su funweek

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nas sarà inad agosto! Grande notizia per tutti gli appassionatini di rap: Nas, uno dei nomi più storici del mondo hip hop ha annunciato un concerto che si terrà il prossimo 12 Agosto, all’interno del, a Locorotondo in provincia di Bari. Sarà il suo unico concerto nel nostro paese. Nas (Nasir Jones) ha raggiunto per la prima volta un pubblico internazionale quando il suo brano Halftime è stato scelto dal produttore MC Serch come brano di apertura della colonna sonora del film Zebrahead del 1992. Uscito con la Columbia Records, il primo album completo del poeta e maestro della rima Nas arrivò nel 1994, Illmatic. L’album comprendeva It Ain’t Hard To Tell, The World Is Yours e One. Il 1996 portò l’album doppio disco di platino It Was Written (R&B n. 1 per 7 settimane, pop n. 1 per 4 ...