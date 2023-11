Napoli | Osimhen e Zielinski parzialmente in gruppo Insigne fa visita a Castel Volturno

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Seduta mattutina per ilpresso il SSCN Konami Training Center di, dove i partenopei preparano la sfida in programma sabato contro l’Atalanta. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente ilha svolto seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano, che hanno svolto parte del lavoro ine parte personalizzato in campo. Per quanto rigurda gli infortunati,, Meret ehanno svolto una prima parte di lavoro ine successivamente allenamento individuale in palestra. Il club fa sapere che questa mattina a...

Napoli - report allenamento : novità per Osimhen - parzialmente in gruppo Meret e Zielinski. E arriva... Insigne

Osimhen e Zielinski, ci sono novità da Castel Volturno

Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano sono stati gli ultimi a tornare per lavorare di nuovo con il. Per loro parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.

Il Mattino - Osimhen e Anguissa in Coppa d'Africa, il Napoli si muove: nel mirino Colpani e Harit Tutto Napoli

Napoli, Mazzarri ha già la squadra al completo: Zielinski in campo

Walter Mazzarri ha già tutto il Napoli al completo. Un fattore importante con la partita di Bergamo fissata per sabato: stamattina a Castel Volturno il rientro di tutti i ...

Sky – Napoli, buone notizie sul fronte Zielinski e Osimhen

Sorrisi per Walter Mazzarri, stando a quanto emerso nella seduta odierna a Castel Volturno. Piotr Zielinski sembra stare bene e dovrebbe essere arruolabile per Bergamo. Stesso dicasi per Victor Osimhe ...