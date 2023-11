Napoli | Lorenzo Insigne in visita a Castel Volturno

(Di mercoledì 22 novembre 2023), l’extorna aL’ex capitano del, in mattinata ha fattoal centro tecnico diper … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Giuffredi : ‘Il Napoli voleva Veretout e non Di Lorenzo. Non è un club di passaggio'

Verona - Lecce: arbitra La Penna di Roma

AvarMaggioni di Lecco. Si rendono noti, qui di seguito, tutti i nominativi degli Arbitri, ... PEZZUTO VAR: PAIRETTO AVAR: NASCA ATALANTA "Sabato 25/11 h.18.00 ...

Napoli, De Laurentiis punge l'Italia di Spalletti e Di Lorenzo: "Contro l'Ucraina avete rubato" Virgilio Sport

Che sorpresa a Castel Volturno: Insigne ha fatto visita ai suoi ex compagni

Come riferisce il Napoli sul proprio sito ufficiale, questa mattina graditissima visita di Lorenzo Insigne che ha salutato la squadra ...

Napoli manca non solo ad Insigne ma anche alla famiglia: la richiesta

È passato poco più di un anno da quando Lorenzo Insigne ha deciso di lasciare Napoli per tentare l'avventura in terra straniera: in Canada. L'attaccante ...