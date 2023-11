Napoli | le condizioni di Osimhen e Zielinski

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Ilsabato alle ore 18 sarà impegnato sul campo dell’Atalanta nel 13esimo turno di Serie A. Prima sfida con mister Mazzarri sulla panchina della squadra partenopea dopo l’esonero di Garcia. Dall’allenamento odierno arrivano notizie positive sulledi: infatti l’attaccante nigeriano sta facendo passi in avanti nel suo percorso di recupero dall’infortunio. Lavoro sia in palestra che sul campo per, cresce così la fiducia riguardo la sua convocazione contro la Dea. Migliora anche, dopo la forte infiammazione alla gola lamentata in Nazionale e ora il polacco confida di accomodarsi quantomeno in panchina a Bergamo. Infine rimane in dubbio la presenza di Lindstrom in campionato, infatti il danese rimane da valutare dopo la botta alla caviglia subìta ...