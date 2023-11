(Di mercoledì 22 novembre 2023) L'Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcio24: "In futuro vorrei fare il dirigente, me lo sono posto...

Napoli - l’agente di Gaetano ‘minaccia’ l’addio : la squadra in pole in Serie A

Verratti e il no al Napoli - per De Laurentiis il responsabile non è più Mazzarri : «L’agente lo portò al Psg»

Napoli, l'agente di Politano e Gaetano manda un messaggio a De Laurentiis: le parole

Commenta per primo L'Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 : 'In futuro vorrei fare il dirigente, me lo sono posto come obiettivo. ASarebbe scontato, io ho grandi sentimenti ...

Napoli, rinnovo e futuro Politano: l'agente Giuffredi è categorico Corriere dello Sport

“Il Napoli lo stava prendendo”: la rivelazione dell'agente è da non ... Spazio Napoli

FOTO - Mario Rui e Antonio Petrazzuolo alla presentazione del libro di Mario Giuffredi allo stadio Diego Armando Maradona

NAPOLI - Antonio Petrazzuolo, direttore di "Napoli Magazine", ha scattato una foto con Mario Rui, terzino del Napoli, in occasione della presentazione dell'autobiografia, intitolata "La strada di un ...

leggi le altre "Cose"

L'altro ieri, a Napoli, ero nella galleria FrameArsArtes ... analista politico e giornalista e Giuseppe Rippa direttore di Quaderni Radicali e Agenzia Radicale. Amori rubati è un progetto culturale ...