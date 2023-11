Napoleon | le risposte polemiche di Ridley Scott alle critiche sul film | ne ha per tutti

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 22 novembre 2023)dista attirando diversenelle ultime settimane, dalla stampa francese agli storici, e ledel regista non si sono fatte attendere. Tra una rispostaccia e l’altra, ecco quelle che sono state tutte le dichiarazioni diin risposta al. Nel corso delle ultime settimane si è fatto un gran parlare di, il nuovodiin uscita il 23 Novembre 2023, e di quanto stampa e storici lo abbiamo criticato in vari modi. Ledel regista sono state decisamentee acide, come al solito conoscendolo, e non ha risparmiato nessuno. Proprio nelle ultime ...