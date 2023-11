Nagarrenti | il significato della parola detta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 22 novembre 2023)da, in realtà non esiste e non ha alcun: il misterioso termine usato dai comici nella clip di presentazionenuova stagione di Zelig, è stato inventato di sana pianta e semplicemente sfruttato come espediente comico nella gag pubblicitaria condivisa sui social, primamessa in onda del programma su Canale 5. Nella clip di presentazionenuova stagione di Zelig, cheha condiviso su Facebook, vediamo comparire sullo schermo una serie di aggettivi con cui i due conduttori devono definirsi – proprio come se avessero davanti il gobbo con uno script a cui fare ...