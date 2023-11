Roma - assalto a Dier a zero : lo vuole Mourinho - ecco cosa cambia per il futuro

Roma : Dybala non convocato per l'Inter - Mourinho non vuole rischi

Lukaku alla Juve con la clausola: incubo Roma

...non è andata a buon fine con il centravanti ex Inter finito nella capitale alla corte di. ... La Romatenerlo con la Juventus che potrebbe tornare alla carica ed un Milan che osserva ...

Roma, c’è un’arma che non funziona più: Mourinho vuole recuperarla Corriere dello Sport

Mourinho mai così male. Non basta Lukaku, José vuole scuotere ... Corriere Giallorosso

Mourinho vuole restare a Roma, ma i Friedkin hanno forti dubbi: le alternative

Basta per proseguire il matrimonio Certo che no. I DUBBI - Serve anche la voglia dei Friedkin di avere ancora Mourinho in panchina e di accontentarlo su alcuni aspetti rimasti in sospeso: la presenza ...

Salernitana, Mazzocchi: "Contro la Lazio promettiamo una cosa ai tifosi"

Momento delicato per la Salernitana, parola ai leader. La squadra campana, ultima in classifica e in piena crisi di risultati, affronterà sabato alle 15 la Lazio di Sarri che vuole risalire ...