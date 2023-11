Motomondiale | Gp Valencia Morbidelli ' Voglio chiudere bene con Yamaha'

(Di mercoledì 22 novembre 2023) "Questo sarà il mio ultimo GP con il Monster EnergyMotoGP Team"(SPAGNA) - "Il GP del Qatar non è andato come volevamo, ma ora lasciamo tutto alle spalle perché dobbiamo concentrarci ...

Bagnaia, sabato a Valencia sarà campione del mondo dopo la Tissot Sprint se...

Ecco tutte le combinazioni che potrebbero consentire all'iridato uscente in MotoGP™ di confermarsi in vetta al mondo nel sabato in programma al Circuit Ricardo Tormo ...