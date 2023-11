MotoGP GP Valencia | Marquez | “Vissuti 11 anni incredibili con Honda | mi godrò ogni momento”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nella settimana corrente che porta al GP di, ultimo appuntamento del Motomondiale 2023, Marccorrerà l’ultima gara in sella allaHRC prima di accasarsi dal prossimo anno alla Ducati Gresini dove troverà come compagno di squadra il fratello Alex. Dopo un decennio con la Repsoled aver conseguito 5 titoli mondiali (in 6), prima che il grave infortunio impedisse al campione spagnolo di accrescere probabilmente tale statistica,non ha nascosto l’emozione dell’ultimo Gran Premio che andrà a disputare con la moto della scuderia giapponese dichiarando: “Siamo arrivati al termine di una stagione difficile, piena di alti e bassi. Non si tratta chiaramente di un addio normale, qui ho vissuto un capitolo della mia carriera sportiva incredibile. Abbiamo ...