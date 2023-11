MotoGP | Bagnaia | “In Qatar conquistati punti importanti | a Valencia non possiamo rilassarci”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il GP di, ultimo appuntamento del Motomondiale 2023, deciderà al termine del weekend chi tra ‘Pecco’e Jorge Martìn vincerà il titolo iridato. Lo scorso anno, proprio sul ‘Circuit Ricardo Tormo di Cheste’ di, il pilota della ‘Ducati Factory’ si laureò campione del mondo, il primo italiano a vincere un Campionato Mondiale sulla Ducati ed il primo italiano su moto italiana dai tempi di Agostini, al termine di una rimonta capolavoro sul francese della Yamaha Fabio Quartararo. Alla vigilia del GP in terra spagnola, in merito alla lotta mondiale tra lui e il pilota della ‘Ducati Pramac’,ha dichiarato: “Grazie alla bella prestazione nella gara della domenica inabbiamo conquistato deiche ci danno un po di margine da Jorge, ma 21 ...

"Dopo il GP del Qatar arriviamo a Valencia con 21 punti di vantaggio su Jorge. Ci danno sicuramente un po' più di respiro, ma non sono comunque sufficienti per potersi rilassare". Francescoarriva all'ultimo appuntamento del motomondiale da leader della classifica piloti, "su una pista dove in passato siamo stati veloci e dove abbiamo il potenziale per fare bene". Ma il +21 su ...

Sono davvero contento, per me e tutta la squadra, è un risultato importantissimo al secondo anno in MotoGP. Sono felice ... A parlare è Francesco Bagnaia che si è espresso alla vigilia del Gran Premio ...

Bagnaia, maxi schermo domenica a Pesaro per l'ultima gara di Valencia (ma Pecco potrebbe confermarsi campione già sabato)

PESARO - Non poteva mancare. Perché Pesaro è ormai la sua seconda casa. «Scaldiamo i motori per tifare Pecco Bagnaia - ha annunciato il sindaco Matteo Ricci - Tutti ...