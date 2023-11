MotoGP | Alex Rins pronto a correre a Valencia | atteso l’ok dei medici

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo l’infortunio alla gamba procurato a giugno scorso durante il GP d’Italia,era tornato in pista in Giappone, Indonesia e Australia salvo poi doversi ri-fermare e saltare altri appuntamenti del Motomondiale per una complicazione che lo ha costretto a sottoporsi a intervento chirurgico. In vista dell’ultimo GP della stagione a, il pilota spagnolo della LCR Honda, in attesa di essere ritenuto idoneo dai, sarebbea tornare in pista e aper l’ultima volta con la scuderia satellite della Honda HRC prima di accasarsi dal prossimo anno alla Monster Energy Yamaha. SportFace.

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : Zarco chiude in testa il Q1 davanti ad Alex Marquez - fuori Bezzecchi e Bastianini

MotoGP GP Valencia, Marquez: 'Vissuti 11 anni incredibili con Honda, mi godrò ogni momento'

... Marc Marquez correrà l'ultima gara in sella alla Honda HRC prima di accasarsi dal prossimo anno alla Ducati Gresini dove troverà come compagno di squadra il fratello. Dopo un decennio con la ...

MotoGP: Alex Rins pronto per Valencia, non solo per il GP Corse di Moto

Alex Rins correrà nel GP di Valencia MotoGP

Valencia MotoGP: ‘Extra emotion’ as Franco Morbidelli heads for final Yamaha weekend

After five seasons as a Yamaha MotoGP rider, Franco Morbidelli will complete his final laps on an M1 at Valencia this weekend.

Alex Rins correrà nel GP di Valencia

Lo spagnolo punta a disputare l'ultimo atto del 2023 per salutare il team LCR Honda Castrol prima della sua nuova esperienza in Yamaha ...