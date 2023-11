Mosca vuole un sistema anti-missile per la Csto la mini-Nato dell’ex Urss

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov. (askanews) –la creazione di uncongiunto per la, l’alleanza militare con altri cinque Paesi: mandata in crisi dalla guerra in Ucraina, ora il Cremlino ne cerca attivamente il rilancio. “La Russia ha lavorato molto con i paesi dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva sulla questione della formazione di undi difesa aerea comune unificato”, ha dichiarato oggi il presidente Vladimir Putin, che domani sarà al verticeospitato dalla Bielorussia. Oggi a Minsk si sono riuniti istri degli Esteri, della Difesa e i capi dei Consigli di sicurezza della ‘’ ex ...