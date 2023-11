Morgan vuota il sacco su Fedez e X Factor | “Lui mi ha aggredito La produzione? Non ha cultura musicale”

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneè inarrestabile. Dopo il suo licenziamento come giudice di Xa causa di alcuni comportamenti assunti contro lae i colleghi, ha deciso dire ile raccontare la sua verità. Attraverso un gruppo Whatsapp, l’ex giudice ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa approfondendo un discorso iniziato durante un breve scambio di battute con Repubblica. In particolare,ha voluto chiarire la situazione riguardoe i presunti complotti contro di ...