Morgan licenziato da X Factor | la reazione divertita di Bugo diventa virale sui social

(Di mercoledì 22 novembre 2023)da X, ladisuiè statoda Xse la ride, letteralmente: non è passata inosservata suiladel cantante alla notizia dell’allontanamento dal talent show dell’ex frontman dei Bluvertigo., infatti, ha commentato su X il comunicato in cui veniva ufficializzato il licenziamento dicon una sana e grassa risata.furono protagonisti di un ormai memorabile scontro avvenuto a Sanremo nel 2020. I due, che partecipavano alla kermesse con il brano Sincero, ebbero una ...

Morgan licenziato da X factor con effetto immediato per comportamenti inappropriati

X Factor - Sgarbi su Morgan : "Licenziato? Nessuno preparato come lui" - poi l'affondo a Fedez e Ambra : "Loro restano - allora la musica non è un requisito - vanno bene i dilettanti"

XFactor 2023 : Morgan sessantottino - licenziato per... reato d’opinione. La gara lo punisce (giustamente) - ma quanta ipocrisia!

Morgan su X Factor : «Mi hanno licenziato e diffamato - non la passeranno liscia»

Morgan licenziato da X Factor: "Sono vittima dell'editto satellitare di una cricca"

In sostanza, racconta, quando è arrivato a X Factor "ho chiesto spazio libero, ma non ho avuto la possibilità libera di scegliere. Gli altri sì. Si stava per preparare la puntata su Max ...

Morgan, licenziato da X Factor, reagisce: "L'editto satellitare è stato emanato" La Gazzetta dello Sport

Morgan, la verità dopo il licenziamento: «Da X Factor sono venuti a cercarmi con insistenza. Fedez Terribile e violento» Open

Morgan licenziato da X Factor, la reazione di Bugo diventa virale sui social

Morgan è stato licenziato da X Factor e Bugo se la ride, letteralmente: non è passata inosservata sui social la reazione del cantante alla notizia dell’allontanamento dal talent show dell’ex frontman ...

Morgan fuori da X Factor. E’ licenziamento illegittimo, ci sarebbero estremi per causa, ma ho cose più importanti da fare

Io non so chi ha chiesto la mia testa, forse tutti. Morgan fa nomi e cognomi: Dargen D'Amico, Michielin, Fedez, la Warner, i manager, sono un tutt'uno, e io lì dentro ho spesso smascherato i loro inte ...