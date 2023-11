Morgan fuori da X Factor | Bugo se la ride sui social e lui replica così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Una lunga risata. E’ questo il commento diall’esclusione dida X2023. L’artista ha condiviso in un post su “X” la nota con cui Sky Italia e Frementale Italia annunciavano la decisione di esonerare Marco Castoldi dal suo ruolo di giudice del programma scrivendo solo: “Hahahahhaahhahahahaahhahaha”. Che tra i due non corra buon sangue è noto, da quando litigarono sul palco di Sanremo 2020: e, infatti, in serata è arrivata ladi. L’ex Bluvertigo ha commentato il post del suo ex partner sanremese durante la sua conferenza stampa via Whatsapp dicendo: “Non ho letto il post dimi è sempre piaciuto, perché secondo me scriveva bene. Volevo invitarlo anche come ospite a X, poi è andata come è ...