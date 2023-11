Montefusco | ”Napoli | Mazzarri deve ridare entusiasmo ad un gruppo talmente forte”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 22 novembre 2023)ed il modulo? È ridicolo pensare che un allenatore come lui non possa e non sappia giocare con altri moduli In diretta a ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Vincenzo, ex giocatore ed allenatore del. Queste le sue parole:: “Ava chiesto di risolvere i problemi di questo” “Ava chiesto di risolvere i problemi di questo. Non c’era più comunicazione e rapporto tra il signore che c’era prima e i calciatori. Garcia non si è mai inserito nelcampione di Italia, che ha bisogno di un certo rispetto e che evidentemente il francese non ha fatto con presunzione. Ed è stato anche punito per questo. ...