Modugno | “Napoli | c’è la volontà di dare una sterzata alla stagione”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) A Radio Marte durante ForzaSempre , è intervenuto Francescodi Sky Sport. Queste le sue parole: “Ilha l’1% di vincere lo scudetto secondo gli algoritmi? A me l’AI spaventa. Mi spaventa l’idea di essere governati da un’intelligenza senz’anima, senza buon senso, senza sentimento e che non abbia la capacità di vedere oltre l’algoritmo. Io credo che le capacità cognitive dell’uomo siano un patrimonio dell’umanità che dobbiamo difendere strenuamente. Qui a Castel Volturno, a pochi metri dal campo di allenamento, c’è anima, passione, sentimento e c’è ladiunaa questa. Sono i momenti in cui Mazzarri sta ritrovando la squadra e cerca di capire su chi può contare visto che non tutti sono al meglio della ...