Cosa prevede l'accordo sulla 'tregua umanitaria' a Gaza

...trae Israele consentirà il rilascio di 50 donne e bambini dei 237 ostaggi catturati il 7 ottobre durante l'operazione Diluvio Al Aqsa e trasferiti a Gaza. Secondo quanto riporta Al...

L'accordo: 4 giorni di "pausa operativa", 50 ostaggi per 150 palestinesi. Hamas: dalle 10 di domani - Esercito siriano: attacco missilistico israeliano vicino a Damasco - Esercito siriano: attacco missilistico israeliano vicino a Damasco RaiNews

Mo: al Jazeera, 'Hamas fornirà ogni giorno lista 10 nomi, ostaggi consegnati a Croce Rossa' La Gazzetta del Mezzogiorno

Gaza, 22 nov. (Adnkronos) - Hamas fornirà ogni giorno agli israeliani una lista di circa 10 nomi persone che verranno rimpatriate da Gaza. Lo scrive al Jazeera, aggiungendo che gli ostaggi verranno co ...

Lebanon mourns two journalists killed in Israeli air strike

Hundreds of mourners paid their respects in Beirut on Wednesday to two reporters working for pan-Arab station Al Mayadeen who were killed the previous day in an Israeli air strike on south Lebanon.