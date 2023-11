Milei fa sognare i mercati Ma la sua ricetta non ha fatto i conti coi debiti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’effetto sorpresa, è sempre garantito. Non esiste al mondo una piazza finanziaria che non reagisca, bene o male, a un cambio importante dell’assetto politico in un Paese. Se poi il ricambio è più simile a una rivoluzione, allora l’effetto tsunami è assicurato. Succede con l’Argentina di Javier, il pirotecnico economista dal look anni 70, fresco vincitore delle elezioni politiche. La politica economica diè una specie di cocktail esplosivo, per palati piuttosto forti, se non altro perché a base di pressoché totale estromissione dello Stato dall’industria e di ancoraggio forte del peso al dollaro., soprannominato El loco (il pazzo, ndr), punta infatti a rompere il duopolio dei macristi e dei peronisti, le formazioni che hanno dominato la democrazia del Paese dalla fine della dittatura militare (1983). I due partiti ...