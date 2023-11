Milano | abusi sessuali su una ragazza di 19 anni in piazza della Scala | salva grazie al segno delle 4 dita

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nella notte tra martedì e mercoledì unadi 19è stata aggresessualmente in pieno centro a. Il tentativo di abuso è avvenuto in. Arrestato un giovane senza fissa dimora, che la vittima aveva conosciuto a tarda sera. Dopo l’aggressione, avvenuta intorno all’1.30 sulle panchine di, la 19enne, terrorizzata, non era riuscita a opporsi al giovane, un 23enne senza documenti di origine nordafricana, e lo stava seguendo verso un suo domicilio. All’altezzaColonne di San Lorenzo una Volante li ha bloccati e lasi è confidata confermando la situazione. Il giovane è stato portato in questura e l’autorità giudiziaria ne ha ...