Milano | 19enne salvata dallo stupro grazie al gesto antiviolenza VIDEO

(Di mercoledì 22 novembre 2023) AGI - Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato in flagranza con l'accusa di violenza sessuale per aver molestato unaavvicinata nella notte in piazza della Scala di. È stata la giovane vittima a far indirettamente intervenire la polizia. Mentre l'aggressore la stava portando a casa contro la sua volontà laè entrata in un McDonald's e ha segnalato la situazione di pericolo con ilanti violenza del pugno con le quattro dita. Un segnale colto immediatamente da una dipendente che ha quindi chiamato il 112 e fornito una descrizione dei ragazzi. Sono stati poi gli agenti di una volante del commissariato Scalo Romano a intercettare la coppia all'altezza delle colonne di San Lorenzo. Il pm di turno Cristian Barilli ha chiesto la custodia cautelare per il 23enne che sarà discussa nell'udienza di ...