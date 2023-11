Milan, Thiaw e Loftus - Cheek a parte: le ultime su Bennacer e Pulisic

Commenta per primo Ilè tornato ad allenarsi a Milanello per preparare la sfida contro la Fiorentina.ha svolto parte della seduta a parte e l'altra metà in gruppo perché reduce da un virus influenzale. Non ...

Lecce-Milan, gol di Piccoli al 94' annullato dal Var per un fallo su Thiaw: cos'è successo Sky Sport

Abisso annulla il gol di Piccoli col VAR in Lecce-Milan: punito fallo ... Fanpage.it

Blog: Io sto con la società: avanti con la sostenibilità!

Blog Calciomercato.com: Nel vasto scenario del calciomercato, il Milan si distingue con una strategia mirata e sostenibile. L'obiettivo è chiaro: plasmare una squadra ...

Calciomercato Milan, Furlani in tripla missione a Londra: Pioli brama il difensore

Occhio di riguardo alla difesa per il calciomercato Milan del futuro, con Furlani a lavoro in quel di Londra: Pioli attende rinforzi ...