Milan Games Week & Cartoomics 2023 | l’edizione “più grande di sempre”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il capoluogo lombardo alza l’asticella, per l’evento nerd dell’anno: ecco cosa aspettarci dallaPer quello che è l’hype per i Game Awards, sul suolo nostrano non è l’ultima data dell’anno sul fronte videoludico (e non solo): siamo infatti entrati nelend del“piùdi” dello storico evento, ovvero. L’appuntamento, in tal senso, è ai padiglioni 9, 11, 13 e 15 di Rho Fierao da dopodomani, venerdì 24, a domenica 26 novembre. Rispetto aldello scorso anno, i fan ...

La tecnologia ponte fra generazioni: il 79% degli under 25 condivide almeno un hobby con i genitori

Questo emerge da una ricerca condotta dal portale Skuola.net su un campione di 3mila studenti tra i 10 e i 25 anni e diffusa in occasione dellaWeek & Cartoomics, in programma tra il 24 e ...

Gli eventi di Shinichi Ishizuka a Cartoomics & Milan Games Week 2023 Fumettologica

Milan Games Week Everyeye Videogiochi

Newcastle United told to sign Arsenal star as Chelsea handed double injury boost

Chelsea, PSG, Manchester United, Everton, Tottenham and AC Milan all await consecutively, and those fixtures will play a big role in shaping where Newcastle's season is headed. In the meantime, we ...

Genitori e figli uniti dalle passioni: 3 giovani su 4 condividono almeno un passatempo con i genitori

Videogiochi, fumetti, libri, serie tv, giochi in scatola, di carte e di ruolo: sono le passioni dei più giovani che, nel 79% dei casi, ne condividono almeno una con i genitori. Ma quali sono le abitud ...